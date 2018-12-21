Turizmde Dönüşüm 21 Aralık 2018

21.12.2018 - 16:33





"Kruvaziyer turizmi neden tüm dünyada yükselişe geçti ve bu kadar önemli?", "Türkiye kruvaziyer turizmde hangi noktada?", "Türkiye'deki sahil şehirleri ve potansiyel limanlar daha fazla kruvaziyer gemi turları çekebilecek durumda mı?", "Tüm dünya kruvaziyer turizmi büyük gelişme gösterirken Türkiye neden bu gelişmeyi gösteremiyor?", "Turizmciler bu konuda neler yapmalı devlete neler düşüyor?", "Altyapı ve hizmet konusunda eksiklerimiz neler? Bu eksiklikler nasıl giderilir?" Tüm bu soruları ve daha fazlasını Melda Yücel Kocaalp soruyor, konukları; Global Liman İşletmeleri'nin CEO'su Emre Sayın, Galataport İstanbul Liman İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan ve Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner yanıtlıyor. "Turizmde Dönüşüm", 21 Aralık Cuma 14.30'da NTV'de.