Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 aracın karıştığı feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada ATV sürücüsü ağır yaralandı. 3 aracın karıştığı kaza 7 Mart'ta meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Aracın arkasında ilerleyen ATV sürücüsü ise kazayı fark edip yavaşladı. Arkadan gelen diğer otomobil ise hiç hızını kesmeden ATV aracına hızla çarptı. Kazada taklalar atarak öndeki ticari araca çarpan ATV sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ATV sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.