1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Protein tozu içtim
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü Furkan A. (21), 1.09 promil alkollü çıktı. "Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim" diyen Furkan A.'ya 1339 TL para cezası yazılıp, ehliyetine de el koyuldu.
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