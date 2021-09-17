1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kaldı

Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen kazada; bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü T.Ç.’nin ise Demirtaş Polis karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

NTV 17.09.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 16:04

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