1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kaldı

Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen kazada; bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü T.Ç.’nin ise Demirtaş Polis karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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NTV 17.09.2021 - 15:03| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 16:04
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