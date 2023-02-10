1,5 yaşındaki Sela bebek ağlamasıyla ailesini kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bebek sesi duyunca çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Ve 96. saatte 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela bebeğin anne babası, kardeşi ve dayısı da kurtarıldı.

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