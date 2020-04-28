1 ay daha virüse karşı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)
Bu hafta sonu 31 ilde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama, resmi tatil olan 1 Mayıs Cuma günü başlayacak. Açıklamayı, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.