1 ay daha virüse karşı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

Bu hafta sonu 31 ilde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama, resmi tatil olan 1 Mayıs Cuma günü başlayacak. Açıklamayı, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

NTV 28.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:37

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