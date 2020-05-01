1 Mayıs'ta fırça sapı ile sosyal mesafeli halay

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Çiğli Belediyesi çalışanları, fırça saplarıyla kurduğu sosyal mesafeyle halay çekti. Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda halayı takip etti. Çalışanların fırça sapıyla çektikleri halay görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
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01.05.2020 - 15:20| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 15:28
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