1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Türkiye rekoru’ olarak duyurduğu uyuşturucu operasyonunda 1 ton 117 kg metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntılarını NTV ekibinden Osman Terkan anlattı. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

Haberler - NTV 25.05.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 12:16

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