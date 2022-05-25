1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Türkiye rekoru’ olarak duyurduğu uyuşturucu operasyonunda 1 ton 117 kg metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntılarını NTV ekibinden Osman Terkan anlattı. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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