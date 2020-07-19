1 tonluk kaya evin duvarını yıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1 tonluk kaya yamaçtan koptu, uçurumdan aşağı düşen kaya bir eve isabet etti. O sırada evde uyuyan aile büyük bir panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı. Olayda ölen yada yaralana olmazken maddi hasar meydana geldi.
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NTV 19.07.2020 - 15:19| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 16:31
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