10 bin feet yükseklikteki o anları ilk kez bir Türk ölümsüzleştirdi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası NATO ülkeleri Avrupa sınır hattında teyakkuzda... Kısa süre önce Türk F-16'ların katıldığı NATO hava polisliği devriyesine bu kez, Hollanda Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan 5'inci nesil savaş uçağı F-35 dahil oldu. Bu anları 10 bin feet yüksekte ölümsüzleştiren havacılık fotoğrafçısı Cem Doğut, NTV'den Ahmet Örsoğlu'na konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.