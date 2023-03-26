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10 bin feet yükseklikteki o anları ilk kez bir Türk ölümsüzleştirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası NATO ülkeleri Avrupa sınır hattında teyakkuzda... Kısa süre önce Türk F-16'ların katıldığı NATO hava polisliği devriyesine bu kez, Hollanda Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan 5'inci nesil savaş uçağı F-35 dahil oldu. Bu anları 10 bin feet yüksekte ölümsüzleştiren havacılık fotoğrafçısı Cem Doğut, NTV'den Ahmet Örsoğlu'na konuştu.

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