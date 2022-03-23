10 kişi kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten dışarı çıktılar
İstanbul Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansörüne binen 10 kişi asansörün aniden durmasıyla mahsur kaldı. Yaklaşık 45 dakika beklemelerine rağmen yardım gelmedi. Mahsur kalanlar, asansörün kaldığı ara katın kartonpiyerden yapıldığını anlayınca kırıp delik açtılar. Genişletilen delikten çıkan 10 kişi merdiven yardımıyla alt kata inmeyi başardı. Asansöre bir hafta önce bakım yapıldığı, firma görevlilerinin kullanılabilir onayı verdikleri belirtildi.
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