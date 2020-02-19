10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medya dün geceden beri 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor. Jean-Jacques Rousseau'dan Nietzsche'ye, Aristo'dan Spinoza'ya kadar birçok filozofun kitaplarını okuyan Atakan'ın yorumları dikkat çekti. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi ve son 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu ifade ediyo

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