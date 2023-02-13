10 yaşındaki Aysima enkazdan 160 saat sonra çıkarıldı
Enkaz altındaki arama kurtarma ekiplerinden gelen iyi haberler Türkiye'ye umut oldu. 8. günde yaşanan mucizelerden biri de 10 yaşındaki Aysima Baltacı'ydı. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, Aysima Baltacı'yı enkaz altından sağ olarak çıkardı.
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