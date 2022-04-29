10 yıl sahte kimlikle dolaşan firari İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Trabzon’da çeşitli suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Polis ekiplerinin parmak izi kontorlünde yakalanan Ş.B.’nin ‘Murat Berber’ adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan Ş.B. cezaevine gönderildi.
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