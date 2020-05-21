100 milyon liraya satışa çıkan tarihi köşk

19.yüzyılın sonlarında yaptırılan İstanbul Üsküdar'daki 2. dereceden tarihi eser olan Amiral Osman Paşa Köşkü 100 milyon liraya satışa çıkarıldı. Boğaz manzaralı, 14 odası, 3 salonu, 3 mutfağı ve 10 banyosu olan tarihi köşkte yarı olimpik bir havuz da bulunuyor. Aslına uygun şekilde 2008-2009 yıllarında restore edilen köşkte ayrıca kış bahçesi, çardak, küçük süs havuzu da bulunuyor.
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NTV 21.05.2020 - 06:08| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 07:13
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