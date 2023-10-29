100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi | Erdoğan'a çimariva selamı
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu.
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