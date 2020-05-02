101 yaşında virüsü yendi

Kahramanmaraş'ta huzurevinde kalan 101 yaşındaki Ömer Dinler, coronavirüse yakalandı. Tedavisi ise sadece 10 gün sürdü, virüsü yenmeyi başardı. Hastaneden alkışlarla taburcu olan Dinler, 14 gün izolasyonda kalacağı yerde de şarkılarla karşılandı.

NTV 02.05.2020 - 13:09 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 16:37

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER