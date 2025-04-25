105 yaşında hayatını kaybeden Yogi Kazım, NTV'ye konuşmuştu
Geliştirdiği YOKA sistemi ile omurilik sorunlarından kas problemlerine birçok hastaya şifa dağıttığını belirten Kazım Gürbüz, ya da kamuoyunun tanıdığı ismiyle Yogi Kazım, 105 yaşında yaşamını yitirdi. Bu uzun hayatında felci, kanseri, kovid atlattı. 2015 senesinde yani 95 yaşındayken NTV'ye verdiği röportajda belki de 30-40 yaş genç görünüyordu. Genç ve sağlıklı kalmanın sırrı o dönem böyle anlatmıştı.
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