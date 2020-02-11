11 Ocak 2020 hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Yurdun büyük bir kısmı parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul'da artan bulutlanma beraberinde yağışlı havayı getirdi. Perşembe günü ara verecek yağışlar cuma günü İstanbul'da sağanak şeklinde görülecek. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 11.02.2020 - 09:04| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 09:38
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