11 saat sonra kurtarma anı

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,8'lik depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı. Ekipler Elazığ Gezin'de 3 kişinin bulunduğu belirlenen enkazdan bir kişiyi çıkardı. 11 saat sonra yaşanan kurtarma anı NTV canlı yayınında kaydedildi.

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