Esenyurt'ta kadına şiddet: 11 suç kaydıyla neden hapiste değil?
İstanbul Esenyurt'ta bir kadını öldüresiye dövdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Şeyhmus Dağ'ın 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığı, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma gibi birçok suça karışmasına rağmen Dağ'ın cezaevi yerine sokakta olmasına tepki yağdı. Hukukçular tepkiye neden olan bu durumu, önceki yıllarda yürürlüğe giren ceza infaz düzenlemeleriyle açıklıyor. (Haber: Osman Terkan)
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