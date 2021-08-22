11 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

Diyarbakır’da 11 yaşındaki Melih B.’nin bacağına, sokakta yürürken kurşun isabet etti. Melih, annesi ve üç kardeşiyle alışverişten evine dönerken silahlı iki kişi sokakta kavga ediyordu. O silahların birinden çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle çocuk yere yığıldı. Anne Tuğba B. ‘‘Yanımda dört çocuğum vardı. Biri bebek arabasındaydı. Bizi gördüler, insan nasıl ateş eder?. Şikayetçiyim, ya çocuğuma bir şey olsaydı’’ dedi. Bacağındaki kurşun ameliyatla çıkarılan Melih’in sağlık durumu iyi...
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ntv.com.tr 22.08.2021 - 11:33| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 11:43
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