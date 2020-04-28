112 Acil Servis kapılarını açtı (Virüs şüphesi olanların aradığı ilk yer)
Corona virüs ile mücadelede hastaneler kadar yoğun çalışan bir başka yer İstanbul'daki 112 komuta merkezi. Virüs tehlikesi ile birlikte günlük 40 bin kişinin telefonlarına yanıt veren merkezin nasıl çalıştığı görüntülendi.
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NTV 28.04.2020 - 11:32| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 12:02
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