112'yi arayıp enkaz altından yardım istedi (İşte o görüşme)
Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım istemesi 112 Çağrı Merkezi'ne yansıdı. Çağrıda depremzedenin, "Nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor. İşte o görüşme...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.