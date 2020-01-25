112'yi arayıp enkaz altından yardım istedi (İşte o görüşme)

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım istemesi 112 Çağrı Merkezi'ne yansıdı. Çağrıda depremzedenin, "Nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor. İşte o görüşme...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER