12 Eylül darbesinin 42. yılı

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi. 517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi darağacına gönderildi.

Haberler - NTV Haber 12.09.2022 - 04:28 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 04:32

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