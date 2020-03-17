12 ilde corona virüs anketi (İşte endişe duyanların oranı)

Tüm dünyayı tehdit eden virüse karşı Türkiye'de alınan önlemler yeterli mi?, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda performansı nasıl?, Hastalıktan endişe duyuyor musunuz?, Bu konuda bilgi düzeyiniz ne durumda? 12 ilde yapılan ankette katılımcılar virüsle ilgili çalışmaları değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

17.03.2020 - 17:32 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 17:49

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