12 yaşındaki çocuğa sert müdahale: Soruşturma başlatıldı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 polisin ‘çalıntı bisiklet’ şüphesiyle durdurdukları 12 yaşındaki çocuğa müdahalesine ilişkin Karabük Valiliği’nce soruşturma başlatıldı. Açıklamada, iki polisin bisiklet hırsızlığını araştırdığı ve M.A. isimli çocuğu eşgale uyduğu için durdurduğu belirtilerek çocuk ve ailesinden özür dilendi. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba Ferhat A., polislerden şikayetçi olacağını söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.