12 yaşındayken on binlerce insanın önünde Gençliğe Hitabe’yi okudu

Mustafa Kemal Atatürk, bir ülke için çocukların, gençlerin öneminin farkındaydı. Bu yüzden, büyük nutkunu gençliğe seslenerek noktaladı. O hitap Atatürk’ün en bilinen metinlerinden biri oldu. Atatürk’ün naaşı 1953’te Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e taşınırken küçük bir çocuk on binlerce insanın önünde Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu. Eriş Ülger o günü NTV’den Rıza Öziş’e anlattı.

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