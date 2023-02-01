120 bin liralık soygun kamerada: Dükkan sahibinin gözlüğünü bile çaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 hırsız, önce iş makinelerinin olduğu bir aracı ardından da bir camcı dükkanı soydu. 120 bin TL değerinde mal çalan hırsızlardan biri, dükkan sahibinin gözlüğünü bile aldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, arkadaşından şüphelenen hırsızın ''Ne sakladın?'' diyerek cebini karıştırdığı görülüyor. Üç hırsız aranıyor.

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