120 saatlik süre saat 22'de doluyor (Barış Pınarı Harekatı)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını söyledi. Teröristlere verilen süre bugün saat 22.00'de sona eriyor. Alman Deutsche Welle'ye konuşan Kalın, Ankara ile Washington arasında varılan mutabakatta belirtilen 120 saatlik sürenin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. NTV ekibinden Korhan Varol ve Kameraman Cüneyt Ali Horozal, Akçakale'den son durumu aktardı.