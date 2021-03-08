13 yaşında evlendirildi, 15'inde anne oldu: Çocukları evlendirmeyin, okutun
Tarım işçisi Sevgi A. 6 çocuk annesi... Çocuk yaşta evlendirildi, çocuk yaşta anne oldu. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini anlatan Sevgi A. ''Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun'' diyor.
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NTV 08.03.2021 - 10:42| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 11:45
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