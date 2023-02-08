13 yaşındaki Berat 55 saat sonra elinde tuttuğu kuşuyla kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki Berat Sarı, 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı. Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesini görünce muhabbet kuşunu ona verdi. Kuşa çevreden bulduğu ekmekten yedirip su içiren teyze Döndü Öztürk, ''Allah'a şükür ikisi de kurtuldu'' dedi. Yaklaşık bir saat sonra Berat'ın annesi Ayşe Sarı da enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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