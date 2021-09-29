13 yaşındaki çocuğu kaçıramayınca babasını dövdüler
Gaziantep’de 3 kişi, 13 yaşındaki B.N.A’yı markete giderken kaçırmaya çalıştı. Esnafın yardıma koşmasıyla kurtulan kız çocuğu hemen babasını aradı. Polise başvuran baba İsmail A. ‘‘Plakayı verdik, buldular şahısları. Ama suçlamaları kabul etmediler ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar’’ dedi. Birkaç gün sonra aynı kişiler iş yerine gelerek İsmail A.’yı dövdü ve gece dükkanını kurşunladı. Korkudan 3 çocuğunu okula göndermediğini söyleyen İsmail A, ‘‘Sürekli tehdit ediliyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 29.09.2021 - 15:00| Son Güncelleme : 29.09.2021 - 15:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.