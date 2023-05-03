13 yaşındaki çocuğu palayla kovaladı, markettekiler kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız yeğeniyle ilişki yaşadığı iddiasıyla, 13 yaşındaki S.D.'yi, sokakta elinde palayla kovalayan Ercan D. (63), jandarma tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. S.D.'nin palayla sokakta kovalanması ve sonrasında sığındığı markettekiler tarafından kurtarıldığı anlar görüntülendi. Gözaltına alınan Ercan D.'nin, cep telefonunda yapılan incelemede yeğeni S.N.Y. ile S.D.'nin çıplak görüntüleri bulunduğu bildirildi.

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