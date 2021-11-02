13 yaşındaki çocuk taksi kullandı

İstanbul Arnavutköy’de 13 yaşındaki çocuk site içinde taksi kullandı. Çocuğun yanındaki koltukta da arkadaşı oturuyordu. Çocukları fark eden site sakini bir kadın görüntülerini çekerek polise haber verdi. Çocuğun babasına ‘ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak’ suçundan 2 bin 698 TL ceza kesildi.
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