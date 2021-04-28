130 bin TL değerindeki altınlar böyle çalındı: Çantayı çocuğa çaldırdılar
İstanbul’da Bahar Birinci’nin tarttırmak için kuyumcuya götürdüğü 130 bin TL değerindeki altınları çalındı. Genç kadın ev almak için altınlarını satmayı planlıyordu ve ne kadar edeceğini hesaplamak için kuyumcuya gitti. Beğendiği bir zincir için kuyumcuyla pazarlık etmeye başladığı sırada içeri giren iki kadın altın dolu çantayı alıp kaçtı. Üstelik kadınlar çantayı yanlarındaki küçük çocuğa çaldırdı. Bahar Birinci ‘‘Altınlarım 18 yıllık birikimimdi. Allah rızası için geri getirsinler. Getirirlerse şikayetçi olmayacağım’’diyerek ağladı.
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ntv.com.tr 28.04.2021 - 13:51| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 14:07
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