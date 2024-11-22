14 dizide 3 bin şiddet sahnesi! Psikolojik şiddet ilk sırada
Kadın ve Demokrasi Vakfı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" için "Şiddete Seyirci Kalma" kampanyası düzenledi. Bu kapsamda televizyon ve dijital platformlarda en çok izlenen 14 dizi incelendi. Dizilerde, 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi. Ayrıca bu dizilerin çoğunluğunda kadına yönelik psikolojik şiddet uygulandığı da tespitler arasında. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Savaş Daldal)
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