14 Mayıs'ta seçmen nasıl oy kullanacak? Seçimler için oy kullanma rehberi
14 Mayıs seçimleri için artık son haftaya girildi. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tanıtıldı. Milletvekili Genel Seçimlerine 24 siyasi parti girerken 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. NTV ekibinden Özden Erkuş, seçmenin oy kullanma işleminin nasıl gerçekleştireceğini adım adım anlattı.
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