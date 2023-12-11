14 yaşındaki çocuğun babasının husumetlisi tarafından vurulduğu anlar kamerada
Batman'da Enis S. isimli kişi, husumetlisinin 14 yaşındaki oğlu F.D.'yi babasının iş yerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan F.D. tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan Enis S., polis tarafından aranıyor. Saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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