15 binde bir görülüyor! Cam kemik hastalığında yeni tedavi
Bir bebeğin kemikleri en güvenli olduğu yerde, anne karnında kırılabilir mi? Ya da sevilirken, altı değiştirilirken, kırılır mı? Onlarınki kırılıyor... Cam kemik hastalığı 15 bin kişide bir görülüyor ve hastaların hayatını oldukça zorluyor... Ancak şimdi İsveç'te geliştirilen yeni bir kök hücre tedavisi var ve bu yöntemle hastaların kırıklarında yüzde 75 azalma sağlanıyor. Faz 2 çalışması tamamlanan bu çalışmaya katılan ve fayda gören 17 çocuktan biri de bir Türk Said Bera... NTV Muhabiri Melike Şahin Said Bera'nın hikayesini ve bu çığır açacak tedaviyi anlattı.
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