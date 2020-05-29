15 ilde iki gün sokak kısıtlaması

Bu haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Kısıtlama hangi illerde geçerli olacak? 18 yaş altı çocuk ve gençler şehirlerarası yolculuk yapabilecek mi? İçişleri Bakanlığı, bu sorulara yanıtları, yayımladığı iki genelgeyle verdi.

NTV Haber 29.05.2020 - 04:22 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 04:32

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER