15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp benzin döken sürücüye itfaiye su ile müdahale etti. Polis, elindeki benzin bidonuyla çakmağı vermesi için sürücüyü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü ikna olmayan sürücüyü itfaiye, hortumla su sıkarak yakaladı.

TÜRKİYE HABERLERİ