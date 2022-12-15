15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp benzin döken sürücüye itfaiye su ile müdahale etti. Polis, elindeki benzin bidonuyla çakmağı vermesi için sürücüyü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü ikna olmayan sürücüyü itfaiye, hortumla su sıkarak yakaladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.