15 Temmuz sonrası TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni saran sinsi örgütlenme 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı. Darbe girişimine 8 bin 651 personelin katıldığı açıklandı. 15 Temmuz sonrası güvenlik birimlerinde soruşturmalara hız verildi ve FETÖ ihraçları yaşandı. O geceden sonra, askeri alanda da pekçok yeni düzenleme hayata geçirildi.

Haberler - NTV Haber 15.07.2022 - 09:42 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 13:15

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