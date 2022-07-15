15 Temmuz sonrası TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni saran sinsi örgütlenme 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı. Darbe girişimine 8 bin 651 personelin katıldığı açıklandı. 15 Temmuz sonrası güvenlik birimlerinde soruşturmalara hız verildi ve FETÖ ihraçları yaşandı. O geceden sonra, askeri alanda da pekçok yeni düzenleme hayata geçirildi.
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NTV Haber 15.07.2022 - 09:42| Son Güncelleme : 15.07.2022 - 13:15
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