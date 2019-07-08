15 Temmuz'a özel 7 dilde video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılışının 3. yıldönümü için özel olarak hazırlanan bir videoyu "Vatan Bizim, İrade Bizim" başlığıyla paylaştı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde video hazırlandığını ifade etti.