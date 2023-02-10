15 yaşındaki Ayfer 99. saatte kurtarılırken sevdiği şarkıyı açtırdı
Kahramanmaraş’ta 99. saatte 15 yaşındaki Ayfer ve 101. saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan sağ çıkarıldı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık’ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını cep telefonundan açtı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Bastık, ''Kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le. Şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşiyle eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum'' ifadelerini kullandı.
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