15 yaşındaki çocuk, anne ile kızına çarptı

Bursa’da bir kargocu, sipariş teslim etmek için aracı çalışır vaziyette bırakarak indi. O sırada mahalledeki çocuklardan birinin bindiği kargo aracı geri geri kaymaya başladı. Hızlanan araç yoldan geçen anne ile 6 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan anne kızın sağlık durumu iyi... Kazadan sonra kaçan ancak kısa sürede yakalanan 15 yaşındaki M.E.H. ise, ‘taksirle yaralama’ suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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