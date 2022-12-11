15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde bıçaklı taciz

Gaziantep’te 15 yaşındaki kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak dayayan bir kişi tarafından taciz edildi. İddiaya göre, saldırgan önce bıçağı N.T’nin boğazına dayadı ardından da dakikalarca boğazını sıktı. Kızının çığlıklarını duyarak yardıma koşan anne, asönsörü bulunduğu kata çağırdı. Kapı açılır açılmaz kaçan saldırgan aranıyor. Boğuşma esnasında eli kesilen ve 10 dikiş atılan N.T. ‘‘Korkudan kapının önüne bile çıkamaz oldum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin’’ dedi.
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