15 yaşındaki Mehmet deprem anını kaydetti: Rüya sandım, öyle değilmiş
Kahramanmaraşta 14 bloklu Ebrar sitesinin 11 bloğu depremde yerle bir oldu. Taşdemir ailesi ayakta kalan bloklardan birinde oturuyordu. 15 yaşındaki Mehmet Emin Taşdemir, deprem anından itibaren cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Deprem anı ve ailenin yaşadığı paniği getiriyoruz ekranlara... (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)
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