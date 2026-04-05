150 bin liralık ürün çaldılar: ''Sıfır telefonları al''
05.04.2026 14:38
Hatay'da yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, girdikleri cep telefonu tamircisindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki cihaz ve aksesuarları çaldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 kişi, telefon tamircisi Mert U.'nun iş yerine girdi. Bir süre keşif yapan şüpheliler, vitrinlerdeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki cihaz ve aksesuarları çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin diğerine yalnızca sıfır telefonları almasını söylediği görüldü. Hırsızlığı fark eden Mert U.'nun ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı