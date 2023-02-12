150. saatte bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Sabah saatlerinden itibaren Hatay'dan arka arkaya mucize kurtuluş haberleri geliyor. 150. saatte bir çocuk enkazdan çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medyadan ''150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!'' mesajıyla paylaştı.
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